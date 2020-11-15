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Ілон Маск припустив, що в легкій формі хворий COVID-19

Неділя, 15 листопада 2020, 04:56
Ілон Маск припустив, що в легкій формі хворий COVID-19

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск, який отримав неоднозначні результати експрес тестів, повідомив, що "швидше за все" хворий COVID-19, але в легкій формі.

Джерело: Маск в Twitter

Пряма мова: "Я отримую абсолютно різні результати (тестів на COVID-19 —  ред) з різних лабораторій, але, швидше за все, у мене помірний випадок COVID. Мої симптоми —  це симптоми легкої застуди, що не дивно, оскільки коронавірус — це різновид застуди".

Деталі: За данним ВООЗ, близько 3,4% людей з усіх підтверджених випадків зараження новим коронавірусом, померли, такий рівень смертності приблизно на 2,5% вище, ніж від сезонного грипу, який становить менше 1%. Від COVID-19 вже померло 1 318 034 людей.

Що передувало: 13 листопад Маск повідомив, що в один і той же день швидкі тести на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали суперечливі результати: два були позитивними, два негативними.

Теми: Ілон Масккоронавірус
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