Илон Маск предположил, что в легкой форме болен COVID-19

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск, который ранее получил неоднозначные результаты экспресс тестов, сообщил, что "скорее всего" болен COVID-19, но в легкой форме.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Я получаю совершенно разные результаты (тестов на COVID-19 — ред) из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай COVID. Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды.

Детали: По данным ВОЗ, около 3,4% людей из всех подтвержденных случаев заражения новым коронавируса, умерли, такой уровень смертности примерно на 2,5% выше, чем от сезонного гриппа, составляет менее 1%. От COVID-19 уже умерло 1318034 человек.

Что предшествовало: 13 ноября Маск сообщил, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были позитивными, два негативными.