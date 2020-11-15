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Коронавірус: в Україні більше 10 тисяч нових заражень, 95 людей померли

Неділя, 15 листопада 2020, 08:23

Протягом суботи, 14 листопада, в Україні зафіксували 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби, 95 заражених осіб померли.

Джерело: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, захворіли 420 дитей та 391 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

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Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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