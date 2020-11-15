Коронавірус: в Україні більше 10 тисяч нових заражень, 95 людей померли

Протягом суботи, 14 листопада, в Україні зафіксували 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби, 95 заражених осіб померли.

Джерело: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, захворіли 420 дитей та 391 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Також протягом суботи:

госпіталізовано – 1 227 особи;

одужало – 2 633 особи;

здійснено тестувань – 44 505 (зокрема методом ПЛР – 36 тисяч, методом ІФА – 8 505).

За весь час пандемії в Україні заразилося вже 535 857 осіб, хвороба забрала життя 9 603 людей.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 13 листопада в Україні було зафіксовано рекорд заражень коронавірусом – 12 524 випадків. 191 хворий помер.

14 листопада Україна увійшла до ТОП-10 країн з поширення коронавірусу.