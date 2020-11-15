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Коронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

Воскресенье, 15 ноября 2020, 08:23

В течение субботы, 14 ноября, в Украине зафиксировали 10 681 новый случай коронавирусной болезни, 95 зараженных скончались.

Источник: Министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: В частности, заболели 420 детей и 391 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Также в течение субботы:

  • госпитализировано - 1227 человека;
  • выздоровели - 2633 человека;
  • осуществлено тестирований - 44505 (в частности методом ПЦР - 36000, методом ИФА - 8505).

За все время пандемии в Украине заразилось уже 535 857 человек, болезнь унесла жизни 9603 человек.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 13 ноября в Украине был зафиксирован рекорд заражений коронавирусом – 12524 случаев. 191 больной умер.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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