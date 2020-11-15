В Італії та Великій Британії за добу – по півтисячі смертей від Covid-19

В Італії протягом останньої доби зареєстровано 544 летальних випадки серед заражених Covid-19 осіб, у Великій Британії ця цифра зросла до 462.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: В Італії за добу виявили 37 255 випадків захворювання, тоді як напередодні цей показники складва 40 092. При цьому 544 заражених померли.

Найбільш постраждалим від епідемії районом Італії залишається Ломбардія з 8 129 зараженнями за останню добу. Всього в Італії діагностовано вже понад 1,14 млн випадків захворювання, й більше 44,6 тис. заражених померли.

Тим часом, у Великій Британії відзначено зростання смертності серед заражених на COVID-19 – 462 летальні випадки проти 376 днем раніше.

Також за минулий день тести показали наявність COVID-19 ще у 26 860 осіб, в п'ятницю показник приросту становив 27 тис 301 випадок.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Великій Британії перетнула позначку 1,34 млн, а летальних випадків серед інфікованих – 51,7 тис.

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