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В Італії та Великій Британії за добу – по півтисячі смертей від Covid-19

Неділя, 15 листопада 2020, 08:57

В Італії протягом останньої доби зареєстровано 544 летальних випадки серед заражених Covid-19 осіб, у Великій Британії ця цифра зросла до 462.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: В Італії за добу виявили 37 255 випадків захворювання, тоді як напередодні цей показники складва 40 092. При цьому 544 заражених померли.

Найбільш постраждалим від епідемії районом Італії залишається Ломбардія з 8 129 зараженнями за останню добу. Всього в Італії діагностовано вже понад 1,14 млн випадків захворювання, й більше 44,6 тис. заражених померли.

Тим часом, у Великій Британії відзначено зростання смертності серед заражених на COVID-19 – 462 летальні випадки проти 376 днем раніше.

Також за минулий день тести показали наявність COVID-19 ще у 26 860 осіб, в п'ятницю показник приросту становив 27 тис 301 випадок.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Великій Британії перетнула позначку 1,34 млн, а летальних випадків серед інфікованих – 51,7 тис.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

  • У країнах Європи лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія, Польща і Україна, яка  посідає 7-е місце.
  • Протягом суботи, 14 листопада, в Україні виявили 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби, 95 заражених осіб померли.

Теми: коронавірусІталіяВелика Британія


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