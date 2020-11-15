Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії та Великій Британії за добу – по півтисячі смертей від Covid-19

Неділя, 15 листопада 2020, 07:57
В Італії та Великій Британії за добу – по півтисячі смертей від Covid-19

В Італії протягом останньої доби зареєстровано 544 летальних випадки серед заражених Covid-19 осіб, у Великій Британії ця цифра зросла до 462.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: В Італії за добу виявили 37 255 випадків захворювання, тоді як напередодні цей показники складва 40 092. При цьому 544 заражених померли.

Найбільш постраждалим від епідемії районом Італії залишається Ломбардія з 8 129 зараженнями за останню добу. Всього в Італії діагностовано вже понад 1,14 млн випадків захворювання, й більше 44,6 тис. заражених померли.

Тим часом, у Великій Британії відзначено зростання смертності серед заражених на COVID-19 – 462 летальні випадки проти 376 днем раніше.

Також за минулий день тести показали наявність COVID-19 ще у 26 860 осіб, в п'ятницю показник приросту становив 27 тис 301 випадок.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Великій Британії перетнула позначку 1,34 млн, а летальних випадків серед інфікованих – 51,7 тис.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

  • У країнах Європи лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія, Польща і Україна, яка  посідає 7-е місце.
  • Протягом суботи, 14 листопада, в Україні виявили 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби, 95 заражених осіб померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІталіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: