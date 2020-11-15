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В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19

Воскресенье, 15 ноября 2020, 08:57

В Италии за последние сутки зарегистрировано 544 летальных случая среди зараженных коронавирусом людей, в Великобритании эта цифра выросла до 462.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: В Италии за сутки обнаружили 37 255 случаев заболевания, тогда как накануне этот показатель составлял 40 092. При этом 544 зараженных скончались.

Наиболее пострадавшим от эпидемии районом Италии остается Ломбардия с 8129 заражениями за последние сутки. Всего в Италии диагностировано уже более 1,14 млн случаев заболевания коронавирусом и больше 44,6 тыс. смертей.

Между тем, в Великобритании отмечен рост смертности среди зараженных COVID-19 – 462 летальных исхода против 376 днем ​​ранее.

Также за прошедший день тесты показали наличие коронавируса еще у 26 860 человек, в пятницу показатель прироста составлял 27 301 случай.

Общее количество случаев коронавируса в Великобритании пересекло отметку 1,34 млн, а летальных случаев среди инфицированных - 51,7 тыс.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • В странах Европы лидерами по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция, Великобритания, Польша и Украина, которая занимает седьмое место.
  • В течение субботы, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 681 новый случай коронавирусной болезни, 95 зараженных скончались.

Темы: коронавирусИталияВеликобритания


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