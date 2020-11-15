Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко

Одна из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска.

Источник: пресс-служба Тихановской в Телеграм

Детали: 14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии и поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

Также Тихановская призвала к международному расследованию убийства Романа Бондаренко к отмене Чемпионата по хоккею в Минске.

Дословно: "Ожидается, что в ближайшее время Латвия и балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях. Светлана Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников".

Дополнительно: Президент Латвии Левитс заявил, что считает Светлану Тихановскую признанным представителем народа Беларуси, и поддержал идею расширения санкционного списка на уровне ЕС. Тихановская в свою очередь поблагодарила Латвию за помощь раненым, открытие гуманитарного коридора, упрощение визовых процедур для репрессированных, а также материальную помощь для белорусских журналистов и репрессированных активистов.

Напомним: