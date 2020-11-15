Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
Одна из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска.
Источник: пресс-служба Тихановской в Телеграм
Детали: 14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии и поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.
Также Тихановская призвала к международному расследованию убийства Романа Бондаренко к отмене Чемпионата по хоккею в Минске.
Дословно: "Ожидается, что в ближайшее время Латвия и балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях. Светлана Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников".
Дополнительно: Президент Латвии Левитс заявил, что считает Светлану Тихановскую признанным представителем народа Беларуси, и поддержал идею расширения санкционного списка на уровне ЕС. Тихановская в свою очередь поблагодарила Латвию за помощь раненым, открытие гуманитарного коридора, упрощение визовых процедур для репрессированных, а также материальную помощь для белорусских журналистов и репрессированных активистов.
Напомним:
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его свиту, что все они понесут ответственность за террор, который устраивают в стране.
- Эстония предложит ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси в связи с гибелью в Минске активиста Романа Бондаренко.
- 12 ноября Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных из-за избиения, вероятно, милиционерами в штатском.
- Белорусские СМИ предмолагают, что к смерти Романа Бондаренко может быть причастен спортсмен Дмитрий Шакута, который связан с Виктором Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко) и высокопоставленными чиновниками.