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Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко

Воскресенье, 15 ноября 2020, 09:35

Одна из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против официального Минска.

Источник: пресс-служба Тихановской в Телеграм

Детали: 14 ноября в ходе визита в Ригу она встретилась с президентом, премьер-министром и главой МИД Латвии и поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

Также Тихановская призвала к международному расследованию убийства Романа Бондаренко к отмене Чемпионата по хоккею в Минске.

Дословно: "Ожидается, что в ближайшее время Латвия и балтийские страны введут расширенный список индивидуальных санкций, который может включать сотни имен людей, виновных в фальсификациях и репрессиях. Светлана Тихановская призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников".

Дополнительно: Президент Латвии Левитс заявил, что считает Светлану Тихановскую признанным представителем народа Беларуси, и поддержал идею расширения санкционного списка на уровне ЕС. Тихановская в свою очередь поблагодарила Латвию за помощь раненым, открытие гуманитарного коридора, упрощение визовых процедур для репрессированных, а также материальную помощь для белорусских журналистов и репрессированных активистов.

Напомним:

  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его свиту, что все они понесут ответственность за террор, который устраивают в стране.
  • Эстония предложит ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси в связи с гибелью в Минске активиста Романа Бондаренко.
  • 12 ноября Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных из-за избиения, вероятно, милиционерами в штатском.
  • Белорусские СМИ предмолагают, что к смерти Романа Бондаренко может быть причастен спортсмен Дмитрий Шакута, который связан с Виктором Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко) и высокопоставленными чиновниками.

Украинская правда
Темы: санкцииБеларусьЛукашенкоТихановская


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