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Одеса: спостерігачі фіксують поодинокі порушення на виборах міського голови

Неділя, 15 листопада 2020, 12:32
Одеса: спостерігачі фіксують поодинокі порушення на виборах міського голови
Фото: dumskaya.net

Спостерігачі у неділю під час повторного голосування на виборах міського голови Одеси зафіксували низку порушень.

Джерело: повідомлення "Опори"

Деталі: Так, на виборчій дільниці №511148 (на вулиці Варненська, 3А) виборча комісія розпочала засідання о 07:07 та не почала складати протокол про підрахунок голосів. Крім того, на цій же дільниці при видачі бюлетенів працював один член комісії, хоча, за Виборчим кодексом, їх має бути два.

За даними спостерігачів, на виборчій дільниці №511178 (вул. Генерала Петрова, 34) зафіксована неправомірна видача бюлетеня: виборцю дали бюлетень за закордонним паспортом та військовим квитком. А на виборчій дільниці №511247 (вул. Сєрова, 29) сейф з бюлетенями відкрили ще до початку ранкового засідання.

Крім того, спостерігач зафіксував два випадки фотографування виборцями бюлетенів у кабінках для голосування на виборчій дільниці №511188. В обох випадках черговий співробітник поліції, якого покликав спостерігач ОПОРИ, не встиг затримати цих виборців.

Одеське видання "Думская" констатує, що явка виборців помітно нижча, ніж 25 жовтня.

Нагадаємо:

  • В Одесі за крісло міського голови борються чинний мер, екснардеп з Партії регіонів Геннадій Труханов та чинний нардеп Микола Скорик від "Опозиційної платформи – за життя";
  • Раніше в Опорі повідомляли про деякі порушення під час повторного голосування на виборах міського голови Луцька.
  • При цьому у ЦВК констатували, що другий тур виборів міського голови у 7 містах України в неділю почалося вчасно і проходить у штатному режимі.

Теми: Одесавиборимісцева влада
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