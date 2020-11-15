Другий тур: в Опорі підрахували явку виборців станом на 12:00

Станом на 12:00 явка у Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам'янці-Подільському, Краматорську та Українці Київської області, де в неділю обирають міських голів, склала 8,6%.

Джерело: повідомлення Опори у Facebook

Деталі: Явка є нижчою, ніж при голосуванні у першому турі – 25 жовтня в аналогічний час явка складала 13,5%.

В Опорі констатують, що станом на 12:00 повторне голосування в семи містах України характеризується низькою активністю виборців, однак відбувається з дотриманням законних процедур та у безконфліктній атмосфері.

При цьому спостерігачі зазначають, що не було зафіксовано жодної спроби незаконного вкидання виборчих бюлетенів в скриньку для голосування.

Дослівно: "Найбільш частим процедурним порушення за оцінками спостерігачів ОПОРИ є спроби розголошення таємниці голосування шляхом демонстрації виборцем бюлетеня або його заповнення не в кабінці для голосування – на 2,29% виборчих дільниць були встановлені такі факти. Спроби фотографування виборцями бюлетенів мали місце на 1,53% виборчих дільниць".

Нагадаємо: У неділю, 15 листопада, відбувається другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянці-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

У ЦВК констатували, що другий тур виборів міського голови у 7 містах України в неділю почалося вчасно і проходить у штатному режимі.