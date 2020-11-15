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В Одесі поліція розслідує ухилення членів ТВК від виконання обов'язків

Неділя, 15 листопада 2020, 22:43
В Одесі поліція розслідує ухилення членів ТВК від виконання обов'язків
Думська

В Одесі поліцейські розслідують провадження за фактом ухилення членів територіальної виборчої комісії від виконання обов’язків.

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "До Малиновського відділу поліції надійшла заява від довіреної особи одного з кандидатів на посаду Одеського міського голови про те, що члени міської ТВК Одеського району Одеської області без поважних причин ухиляються від виконання своїх обов’язків у складі комісії, що унеможливлює її подальшу роботу".

Деталі: Відомості за вказаним зверненням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Що передувало: ЦВК у неділю замінила голову Одеської міської територіальної виборчої комісії, призначивши на цю посаду Ніну Чернишенко замість Наталі Сиволапенко. При цьому лише в суботу Чернишенко була замінена на Сиволапенко.

У неділю міську ТВК Одеси евакуювали через повідомлення про замінування.

У другому турі виборів мера Одеси, за даними екзит-полу КМІС, перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов із результатом 56.7%.

Українська правда

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Теми: Одесавибориполіція
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