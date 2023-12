Перша приватна космічна компанія SpaceX запустила перший регулярний маршрут у космос

Компанії Ілона Маска — SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос, на власному космічному кораблі відправила на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів. Аналогічні місії планується виконувати щопівроку.

Джерело: SpaceX

Деталі: Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon, яка стартувала з майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, за три хвилини доставила екіпаж місії Crew-1 на орбіту Землі.

Наразі Crew Dragon прямує до точки стиковки з МКС.

The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7