Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перша приватна космічна компанія SpaceX запустила перший регулярний маршрут у космос

Понеділок, 16 листопада 2020, 01:31
Перша приватна космічна компанія SpaceX запустила перший регулярний маршрут у космос
Crew Dragon на орбіті Землі

Компанії Ілона Маска  — SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос, на власному космічному кораблі відправила на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів. Аналогічні місії планується виконувати щопівроку.

Джерело: SpaceX

Деталі: Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon, яка стартувала з майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, за три хвилини доставила екіпаж місії Crew-1 на орбіту Землі. 

Наразі Crew Dragon прямує до точки стиковки з МКС.

За 9 хвилин після старту, перша ступінь Falcon 9 повернулася на Землю. Ракета приземлилась на платформу в Атлантичному океані.

Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.

Crew-1 — перша з шести запланованих регулярних місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.

На борту корабля перебувають астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи. 

Екіпаж першої регулярної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавт NASA Кетлін Рубінс, а також росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков.

Читайте також: Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів

Читайте також: Вперше в історії приватна компанія відправила людей в космос: що це означає і що буде далі

Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. 
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Тоді відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Ілон Масккосмос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Ілон Маск
У два роки говорив реченнями: в компанії Ілона Маска працюватиме 14-річний програміст
Стівен Кінг пропонує Маску віддати гроші за його "синю галочку" в Twitter у фонд Притули
Історичний запуск Starship: як ракета Маска змінює економіку освоєння космосу
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: