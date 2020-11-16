Перша приватна космічна компанія SpaceX запустила перший регулярний маршрут у космос
Компанії Ілона Маска — SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос, на власному космічному кораблі відправила на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів. Аналогічні місії планується виконувати щопівроку.
Джерело: SpaceX
Деталі: Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon, яка стартувала з майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, за три хвилини доставила екіпаж місії Crew-1 на орбіту Землі.
Наразі Crew Dragon прямує до точки стиковки з МКС.
Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
За 9 хвилин після старту, перша ступінь Falcon 9 повернулася на Землю. Ракета приземлилась на платформу в Атлантичному океані.
Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.
Crew-1 — перша з шести запланованих регулярних місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.
На борту корабля перебувають астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи.
Екіпаж першої регулярної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавт NASA Кетлін Рубінс, а також росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков.
Читайте також: Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів
Читайте також: Вперше в історії приватна компанія відправила людей в космос: що це означає і що буде далі
Нагадаємо:
- 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon.
- Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
- Тоді відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.