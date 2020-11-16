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Перша приватна космічна компанія SpaceX запустила перший регулярний маршрут у космос

Понеділок, 16 листопада 2020, 02:31
Crew Dragon на орбіті Землі

Компанії Ілона Маска  — SpaceX, яка є першою приватною компанією, що почала доставляти людей у космос, на власному космічному кораблі відправила на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів. Аналогічні місії планується виконувати щопівроку.

Джерело: SpaceX

Деталі: Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon, яка стартувала з майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, за три хвилини доставила екіпаж місії Crew-1 на орбіту. 

Наразі Crew Dragon прямує до точки стиковки з МКС.

За 9 хвилин після старту, перша ступінь Falcon 9 повернулася на Землю. Ракета приземлилась на платформу в Атлантическом океані.

Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.

Crew-1 — перша з шести запланованих регулярних місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.

На борту корабля перебувають астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи. 

Екіпаж першої регулярної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавт NASA Кетлін Рубінс, а також росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков.

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Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. 
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Тоді відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Микола Донєв, УП
Теми: Ілон Масккосмос


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