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NASA повідомила, коли космічний корабель SpaceX досягне МКС

Понеділок, 16 листопада 2020, 05:53

Американське космічне агентство NASA повідомило, коли космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon з 4-ма астронавтами на борту пристикується до Міжнародної космічної станції.

Джерело: NASA

Деталі: На 12-й хвилині після старту місії Crew-1 корабель Crew Dragon відокремився від другого ступеня ракети-носія Falcon 9 (перший багаторазовий ступінь відокремився від корабля на 3-й хвилині польоту і повернувся на Землю) та попрямував до точки стиковки з Міжнародною космічною станцією.

Сама стиковка має відбутись в автоматичному режимі 17 листопада о 6 ранку за Києвом (11 p.m. EST). Після перевірок та вирівнювання тиску запланована церемонія відкриття люку на МКС.

До складу місії Crew-1 входять астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи. 

Екіпаж першої регулярної місії, яка триватиме 6 місяців, приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавт NASA Кетлін Рубінс, а також росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков.

Що передувало: Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon стартувала з майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.

Crew-1 — перша з шести запланованих регулярних місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.

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Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. 
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Тоді відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон МаскСША


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