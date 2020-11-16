NASA повідомила, коли космічний корабель SpaceX досягне МКС

Американське космічне агентство NASA повідомило, коли космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Crew Dragon з 4-ма астронавтами на борту пристикується до Міжнародної космічної станції.

Джерело: NASA

Деталі: На 12-й хвилині після старту місії Crew-1 корабель Crew Dragon відокремився від другого ступеня ракети-носія Falcon 9 (перший багаторазовий ступінь відокремився від корабля на 3-й хвилині польоту і повернувся на Землю) та попрямував до точки стиковки з Міжнародною космічною станцією.

Сама стиковка має відбутись в автоматичному режимі 17 листопада о 6 ранку за Києвом (11 p.m. EST). Після перевірок та вирівнювання тиску запланована церемонія відкриття люку на МКС.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

До складу місії Crew-1 входять астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи.

Екіпаж першої регулярної місії, яка триватиме 6 місяців, приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавт NASA Кетлін Рубінс, а також росіяни Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков.

Що передувало: Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon стартувала з майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Довідка: 2 листопада виповнилося 20 років, як Людина безперервно перебуває на Міжнародній космічній станції.

Crew-1 — перша з шести запланованих регулярних місій до МКС, які компанія Маска збирається виконати за контрактом з NASA.

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