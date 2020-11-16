За порушення локдауну на вихідні поліція закрила 1,5 тисячі закладів торгівлі
За порушення карантину вихідного дня в Україні закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів і спортзалів.
Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко у коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Впродовж цих вихідних поліцейські пильно стежили за дотриманням вимог "карантину вихідного дня", передбаченого рішенням уряду. Загалом поліція за суботу-неділю закрила понад 2400 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну. Серед них більше 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів".
Деталі: За словами глави Нацполіції, складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину на відповідальних осіб, розпочато 9 кримінальних проваджень.
Клименко підкреслив, найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну. Це – Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Крім того, також багато порушників виявили в столиці та на Київщині.
Він наголосив, що поліція діє в рамках своїх повноважень і реагує відповідно на всі порушення чинного законодавства.
Передісторія:
- Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.
- Багато підприємців виступили проти такого посилення каратинних обмежень. У кількох містах заявили, що не виконуватимуть наказ уряду. Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється ураганними темпами і це загрожує колапсом медичної системи.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.