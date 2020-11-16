За порушення локдауну на вихідні поліція закрила 1,5 тисячі закладів торгівлі

За порушення карантину вихідного дня в Україні закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів і спортзалів.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко у коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Впродовж цих вихідних поліцейські пильно стежили за дотриманням вимог "карантину вихідного дня", передбаченого рішенням уряду. Загалом поліція за суботу-неділю закрила понад 2400 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну. Серед них більше 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів".

Деталі: За словами глави Нацполіції, складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину на відповідальних осіб, розпочато 9 кримінальних проваджень.

Клименко підкреслив, найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну. Це – Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Крім того, також багато порушників виявили в столиці та на Київщині.

Він наголосив, що поліція діє в рамках своїх повноважень і реагує відповідно на всі порушення чинного законодавства.

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