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Зеленський про перші вихідні в локдауні: Правильний крок

Понеділок, 16 листопада 2020, 13:53
Зеленський про перші вихідні в локдауні: Правильний крок

На онлайн нараді президенту Володимиру Зеленському доповіли, що карантин вихідного дня зменшив пересування та контакти між українцями, він вважає цей крок правильним.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям".

Деталі: За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова,  активність громадян у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначили, що на вихідних практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачиненими, а поліція працювала на запобігання можливих скупчень людей. Складні ситуації в окремих областях виникли з продовольчими ринками.

Прем'єр повідомив, що уряд уже реалізує та підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

Пряма мова Шмигаля: "Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти "кредитні канікули" для бізнесу в рамках програми "5-7-9", визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань".

Передісторія

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин у регіонах, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.
  • МОЗ чекає ефекту від локдауну на вікенд за 2-3 тижні.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинЗеленський
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