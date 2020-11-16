МОЗ чекає ефекту від локдауну на вікенд за 2-3 тижні і зміщує фокус уваги

Уряд працює над збільшенням кількості ліжок і постачанням кисню для хворих на COVID-19, а Міністерство охорони здоров'я хоче запобігти спалахам епідемії в закритих колективах.

Джерело: пресслужба уряду за результатами онлайн-наради прем’єр-міністра з міськими головами за участю епідеміологів

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд працює не лише над програмами допомоги бізнесу, а й над збільшенням кількості ліжок, над постачанням кисню, щоб дати медикам більше інструментів лікувати хворих.

Він зазначив, що будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату й ефект карантину "вихідного дня" можна буде побачити за 2-3 тижні.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що якщо карантин вихідного дня виконуватиметься на 100%, "це значно вплине на коефіцієнти приросту за тиждень", а це дасть змогу "якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності",

Він також додав, що МОЗ сьогодні переорієнтовується на закриті колективи, щоб запобігти масовим спалахам в малих соціальних групах.

Ляшко закликав міських голів до спільної роботи.

Цьому передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Ізраїлі карантин вихідного дня застосовували влітку – і там за три тижні вдалося знизити на 20% захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19.

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