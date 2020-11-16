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МОЗ чекає ефекту від локдауну на вікенд за 2-3 тижні і зміщує фокус уваги

Понеділок, 16 листопада 2020, 12:55
МОЗ чекає ефекту від локдауну на вікенд за 2-3 тижні і зміщує фокус уваги
kmu.gov.ua

Уряд працює над збільшенням кількості ліжок і постачанням кисню для хворих на COVID-19, а Міністерство охорони здоров'я хоче запобігти спалахам епідемії в закритих колективах.

Джерело: пресслужба уряду за результатами онлайн-наради прем’єр-міністра з міськими головами за участю епідеміологів 

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд працює не лише над програмами допомоги бізнесу, а й над збільшенням кількості ліжок, над постачанням кисню, щоб дати медикам більше інструментів лікувати хворих. 

Він зазначив, що будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату й ефект карантину "вихідного дня" можна буде побачити за 2-3 тижні. 

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що якщо карантин вихідного дня виконуватиметься на 100%, "це значно вплине на коефіцієнти приросту за тиждень", а це дасть змогу "якомога довше тримати систему охорони здоров’я у повній готовності".

Він також додав, що МОЗ сьогодні переорієнтовується на закриті колективи, щоб запобігти масовим спалахам в малих соціальних групах.

Ляшко закликав міських голів до спільної роботи.

Цьому передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Ізраїлі карантин вихідного дня застосовували влітку – і там за три тижні вдалося знизити на 20% захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19.

15 листопада 9 832 жителі України отримали ПЛР-підтвердження, що в них COVID-19. Україна була 11-ю у світі і 7-ю в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли вже 545 689 осіб. 

Передісторія

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин у регіонах, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.
  • У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.
  • За даними з відкритих джерел, через перший "карантин вихідного дня" 14-15 листопада заклади громадського харчування в Україні втратили 27% товарообігу. За першу добу дії "карантину вихідного дня" закрили 1 355 закладів.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗКабінет міністрів
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