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Чоловік Венедіктової звільнився з роботи, отримав 750 тисяч і знову поновився – Bihus.info

Понеділок, 16 листопада 2020, 20:16
Чоловік Венедіктової звільнився з роботи, отримав 750 тисяч і знову поновився – Bihus.info

Журналісти Bihus.info зазначають, що чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а потім поновився і отримав за це 750 тисяч гривень.

Джерело: розслідування Bihus.info

Деталі: Журналісти зазначають, що Колесник, заступник начальника департаменту кіберполіції, звільнився зі служби та поновився вже через 10 днів.

Він скористався одержанням разової фінансової допомоги та інших виплат на приблизно 750 тисяч гривень.

Нагадаємо: Раніше "Схеми" розповідали, що Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.

Українська правда

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Теми: Венедіктова
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