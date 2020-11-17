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Україна випередила Францію за кількістю нових хворих на COVID-19

Вівторок, 17 листопада 2020, 05:24

За кількістю нових випадків коронавірусу Україна серед інших держав опинилась на 12 місці, Франція – на 13.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У неділю коронавірус виявили у 9832 українців. У Франції підтвердили майже на 400 випадків менше. Проте число жертв хвороби за цей час істотно відрізняється: 94 смерті в Україні та 506 у Франції.

Водночас у Франції останнім часом спостерігався різкий спалах захворюваності на COVID-19. 

За час пандемії у майже 546 тисяч українців виявили коронавірус. У Франції ж інфікувались вже 1,9 млн громадян.

 

Загалом за минулу добу у світі підтвердили 504,5 тисяч випадків інфікування та 7305 смертей. 

Нагадаємо: 

  • У неділю 15 листопада 9 832 жителі України отримали ПЛР-підтвердження, що в них COVID-19, госпіталізували 1 100 осіб, померли 94 хворих із підтвердженим коронавірусом, одужали 2 753 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


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