Україна випередила Францію за кількістю нових хворих на COVID-19
Вівторок, 17 листопада 2020, 05:24
За кількістю нових випадків коронавірусу Україна серед інших держав опинилась на 12 місці, Франція – на 13.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: У неділю коронавірус виявили у 9832 українців. У Франції підтвердили майже на 400 випадків менше. Проте число жертв хвороби за цей час істотно відрізняється: 94 смерті в Україні та 506 у Франції.
Водночас у Франції останнім часом спостерігався різкий спалах захворюваності на COVID-19.
За час пандемії у майже 546 тисяч українців виявили коронавірус. У Франції ж інфікувались вже 1,9 млн громадян.
Загалом за минулу добу у світі підтвердили 504,5 тисяч випадків інфікування та 7305 смертей.
Нагадаємо:
- У неділю 15 листопада 9 832 жителі України отримали ПЛР-підтвердження, що в них COVID-19, госпіталізували 1 100 осіб, померли 94 хворих із підтвердженим коронавірусом, одужали 2 753 особи.
Українська правда