Украина опередила Францию ​​по количеству новых больных COVID-19

По количеству новых случаев коронавируса Украины среди других государств оказалась на 12 месте, Франция – на 13.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В воскресенье коронавирус обнаружили у 9832 украинцев. Во Франции подтвердили почти на 400 случаев меньше. Однако число жертв болезни за это время существенно отличается: 94 смерти в Украине и 506 в Франции.

В то же время во Франции в последнее время наблюдался резкий всплеск заболеваемости COVID-19.

За время пандемии в почти 546 тысяч украинцев обнаружили коронавирус. Во Франции же заразились уже 1,9 млн граждан.

Всего за минувшие сутки в мире подтвердили 504,5 тысяч случаев инфицирования и 7305 смертей.

Напомним: