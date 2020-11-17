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Украина опередила Францию ​​по количеству новых больных COVID-19

Вторник, 17 ноября 2020, 04:24
Украина опередила Францию ​​по количеству новых больных COVID-19

По количеству новых случаев коронавируса Украины среди других государств оказалась на 12 месте, Франция – на 13.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали:  В воскресенье коронавирус обнаружили у 9832 украинцев. Во Франции подтвердили почти на 400 случаев меньше. Однако число жертв болезни за это время существенно отличается: 94 смерти в Украине и 506 в Франции.

В то же время во Франции в последнее время наблюдался резкий всплеск заболеваемости COVID-19.

За время пандемии в почти 546 тысяч украинцев обнаружили коронавирус. Во Франции же заразились уже 1,9 млн граждан.

 

Всего за минувшие сутки в мире подтвердили 504,5 тысяч случаев инфицирования и 7305 смертей.

Напомним:

  • В воскресенье 15 ноября 9 832 жителя Украины получили ПЦР-подтверждение, что у них COVID-19, госпитализировали 1 100 человек, умерли 94 больных с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 2 753 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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