Украина опередила Францию по количеству новых больных COVID-19
Вторник, 17 ноября 2020, 05:24
По количеству новых случаев коронавируса Украины среди других государств оказалась на 12 месте, Франция – на 13.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В воскресенье коронавирус обнаружили у 9832 украинцев. Во Франции подтвердили почти на 400 случаев меньше. Однако число жертв болезни за это время существенно отличается: 94 смерти в Украине и 506 в Франции.
В то же время во Франции в последнее время наблюдался резкий всплеск заболеваемости COVID-19.
За время пандемии в почти 546 тысяч украинцев обнаружили коронавирус. Во Франции же заразились уже 1,9 млн граждан.
Всего за минувшие сутки в мире подтвердили 504,5 тысяч случаев инфицирования и 7305 смертей.
Напомним:
- В воскресенье 15 ноября 9 832 жителя Украины получили ПЦР-подтверждение, что у них COVID-19, госпитализировали 1 100 человек, умерли 94 больных с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 2 753 человека.
Украинская правда