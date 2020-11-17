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Почти 12 тысяч случаев COVID подтвердили за сутки в Украине

Вторник, 17 ноября 2020, 07:22
Почти 12 тысяч случаев COVID подтвердили за сутки в Украине
Коронавірус у регіонах

За сутки 16 ноября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 11 968 лицам, госпитализировали 1 610 человек, не спасли 159 больных, а 6 786 пациентов выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook данные СНБО

Детали: За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Летальных случаев больше всего за сутки было в Полтавской и Львовской (по 15) областях, Киеве и Житомирской областях (по 14), в Киевской, Одесской и Донецкой (по 11), Черновицкой (9), Ивано-Франковской (8) областях.

В этот понедельник коронавирусную болезнь обнаружили у 516 детей и 565 медработников.

 
МОЗ

За минувшие сутки сделали 67 127 тестирований: методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357. Всего с марта проведено уже 3 979 421 ПЦР-тестирование.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 557 657 человек, из них выздоровели 250 983 человека, умерли 9 856.

 
УП

Сейчас коронавирус в Украине, по официальным данным, имеют 296 818 жителей.

 
УП

Напомним: Антирекорд в Украине был в прошлую пятницу: 13 ноября  подтвердили 12 524 новых случая. Смертельных случаев произошло больше всего за сутки 5 ноября – 201.

16 ноября Украина по количеству новых случаев коронавируса оказалась на 12 месте среди государств мира, опередив Францию, где было на 400 случаев меньше. Однако если в Украине в воскресенье зафиксировали 94 смерти от COVID, то во Франции – 506.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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