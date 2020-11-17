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Шмигаль попередив про перспективу 20 тисяч випадків COVID через 3 тижні

Вівторок, 17 листопада 2020, 11:10

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо не дотримуватися карантину і обмежень на вихідні, то уже за 3 тижні в Україні фіксуватимуть 20 тисяч випадків COVID-19 щодня і закінчаться місця у лікарнях.

Джерело: виступ прем’єра з трибуни ВР 17 листопада

Пряма мова: "Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати необхідного зменшення кількості соціальних контактів то, за даними аналітиків РНБО, позначку в 20 тисяч хворих щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні...

Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитися ліжкомісця. Це при тому, що в останні місяці ми збільшили їх кількість вдвічі. І тоді шлях буде тільки один – це жорсткий карантин аж до повного локдауну".  

Деталі: За його словами, основне завдання карантину вихідного дня вийти на 12-15 тисяч хворих.

Прем'єр додав, що за найближчі два тижні мають стати помітними перші результати карантину на вихідні, а якщо цього не станеться, доведеться готуватися до більш жорстких обмежень.

Передісторія

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.

Українська правда
Теми: Шмигаль карантинкоронавірусCovid-2019


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