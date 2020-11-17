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Шмыгаль предупредил о перспективе 20 тысяч случаев COVID через 3 недели

Вторник, 17 ноября 2020, 11:10

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если не соблюдать карантин и ограничений на выходные, то уже через 3 недели в Украине будут фиксировать 20 тысяч случаев COVID-19 ежедневно и закончатся места в больницах.

Источник: выступление премьера с трибуны ВР 17 ноября

Прямая речь: "Если карантин выходного день не будет обеспечивать необходимого уменьшения количества социальных контактов то, по данным аналитиков СНБО, отметку в 20000 больных ежедневно мы можем пересечь уже за 3 недели...

Если не принимать меры, то уже через месяц у нас могут закончиться места в больницах. Это при том, что в последние месяцы мы увеличили их количество вдвое. И тогда путь будет только один - это жесткий карантин до полного локдауна".

Детали: По его словам, основная задача карантина выходного дня выйти на 12-15 тысяч больных.

Премьер добавил, что в ближайшие две недели должны быть видны первые результаты карантина на выходные, а если этого не произойдет, придется готовиться к более жестком ограничениям.

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере.
  • По данным "Украинской правды", в правительстве сразу были готовы продлить карантин выходного дня до 31 декабря.

Украинская правда
Темы: ШмыгалькарантинкоронавирусCovid-2019


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