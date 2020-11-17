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Шмигаль обіцяє повний локдаун у разі провалу карантину вихідного дня

Вівторок, 17 листопада 2020, 12:43

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо результату карантину вихідного дня не помітять через кілька тижнів, то доведеться посилювати карантинні обмеження. 

Джерело: виступ Шмигаля з трибуни ВР 17 листопада

Пряма мова: "Основне завдання карантину вихідного дня — це зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю захворілих. Тобто зафіксувати її на цифрах не більше 11-12 тисяч випадків на день. За найближчі 2 тижні ми повинні побачити його перші результати за умови дотримання абсолютно всіх правил.

Якщо цього не станеться, тоді ми почнемо готуватись до більш жорстких карантинних обмежень".

Деталі: Головному державному санітарному лікарю доручили проводити консультації з бізнесом, асоціаціями, з Верховною Радою, з міськими головами та схвалити остаточно узгоджений план заходів.

Передісторія

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019Шмигаль


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