Шмигаль обіцяє повний локдаун у разі провалу карантину вихідного дня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо результату карантину вихідного дня не помітять через кілька тижнів, то доведеться посилювати карантинні обмеження.
Джерело: виступ Шмигаля з трибуни ВР 17 листопада
Пряма мова: "Основне завдання карантину вихідного дня — це зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю захворілих. Тобто зафіксувати її на цифрах не більше 11-12 тисяч випадків на день. За найближчі 2 тижні ми повинні побачити його перші результати за умови дотримання абсолютно всіх правил.
Якщо цього не станеться, тоді ми почнемо готуватись до більш жорстких карантинних обмежень".
Деталі: Головному державному санітарному лікарю доручили проводити консультації з бізнесом, асоціаціями, з Верховною Радою, з міськими головами та схвалити остаточно узгоджений план заходів.
Передісторія
- 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
- За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.