Шмигаль обіцяє повний локдаун у разі провалу карантину вихідного дня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо результату карантину вихідного дня не помітять через кілька тижнів, то доведеться посилювати карантинні обмеження.

Джерело: виступ Шмигаля з трибуни ВР 17 листопада

Пряма мова: "Основне завдання карантину вихідного дня — це зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю захворілих. Тобто зафіксувати її на цифрах не більше 11-12 тисяч випадків на день. За найближчі 2 тижні ми повинні побачити його перші результати за умови дотримання абсолютно всіх правил.

Якщо цього не станеться, тоді ми почнемо готуватись до більш жорстких карантинних обмежень".

Деталі: Головному державному санітарному лікарю доручили проводити консультації з бізнесом, асоціаціями, з Верховною Радою, з міськими головами та схвалити остаточно узгоджений план заходів.

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