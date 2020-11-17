Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня

Вторник, 17 ноября 2020, 12:43

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если результата карантина выходного дня не заметят через несколько недель, то придется усиливать карантинные ограничения.

Источник: выступление Шмыгаля с трибуны ВР 17 ноября

Прямая речь: "Основная задача карантина выходного дня - это сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших. То есть зафиксировать его на цифрах не более 11-12 тысяч случаев в день. За ближайшие 2 недели мы должны увидеть его первые результаты при соблюдение абсолютно всех правил.

Если этого не произойдет, тогда мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям".

Детали: Главному государственному санитарному врачу поручили проводить консультации с бизнесом, ассоциациями, с Верховной Радой, с городскими головами и принять окончательно согласованный план мероприятий.

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере.
  • По данным "Украинской правды", в правительстве сразу были готовы продлить карантин выходного дня до 31 декабря.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Шмыгаль


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
карантин
Шевченко советует финучреждениям закрывать часть отделений на карантин выходного дня
Шмыгаль предупредил о перспективе 20 тысяч случаев COVID через 3 недели
Верховная Рада таки поработает только один день на этой неделе
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!