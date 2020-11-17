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Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня

Вторник, 17 ноября 2020, 11:43
Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если результата карантина выходного дня не заметят через несколько недель, то придется усиливать карантинные ограничения.

Источник: выступление Шмыгаля с трибуны ВР 17 ноября

Прямая речь: "Основная задача карантина выходного дня - это сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших. То есть зафиксировать его на цифрах не более 11-12 тысяч случаев в день. За ближайшие 2 недели мы должны увидеть его первые результаты при соблюдение абсолютно всех правил.

Если этого не произойдет, тогда мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям".

Детали: Главному государственному санитарному врачу поручили проводить консультации с бизнесом, ассоциациями, с Верховной Радой, с городскими головами и принять окончательно согласованный план мероприятий.

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере.
  • По данным "Украинской правды", в правительстве сразу были готовы продлить карантин выходного дня до 31 декабря.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Шмыгаль
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