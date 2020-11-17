Рада провалила голосування проти карантину вихідного дня
Вівторок, 17 листопада 2020, 13:16
Верховна Рада не підтримала рішення рекомендувати уряду переглянути запровадження карантину вихідного дня.
Джерело: засідання парламенту 17 листопада
Деталі: "За" ухвалення відповідної постанови проголосувало 149 нардепів за необхідної кількості 226.
Більшість фракцій жорстко розкритикували рішення Кабміну про локдаун вікенду, але голосів у залі не набралося.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував дати уряду два тижні, щоб подивитись чи дасть посилення карантину бажаний результат, а вже потім приймати рішення.
Передісторія
- 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
- Рішення уряду викликало потужний протест малих підприємців, які кажуть, що влада позбавляє їх можливості вижити. Уряд запевнив, що готує компенсації для бізнесу.
- Виступаючи з трибуни ВР 17 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо результату карантину вихідного дня не помітять через кілька тижнів, доведеться посилювати карантинні обмеження.
Українська правда