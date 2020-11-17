Рада провалила голосування проти карантину вихідного дня

Верховна Рада не підтримала рішення рекомендувати уряду переглянути запровадження карантину вихідного дня.

Джерело: засідання парламенту 17 листопада

Деталі: "За" ухвалення відповідної постанови проголосувало 149 нардепів за необхідної кількості 226.

Більшість фракцій жорстко розкритикували рішення Кабміну про локдаун вікенду, але голосів у залі не набралося.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував дати уряду два тижні, щоб подивитись чи дасть посилення карантину бажаний результат, а вже потім приймати рішення.

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