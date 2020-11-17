Рада провалила голосование против карантина выходного дня
Вторник, 17 ноября 2020, 14:16
Верховная Рада не поддержала решение рекомендовать правительству пересмотреть введение карантина выходного дня.
Источник: заседание парламента 17 ноября
Детали: "За" принятие соответствующего постановления проголосовали 149 нардепов при необходимом количестве 226.
Большинство фракций жестко раскритиковали решение Кабмина о локдауне уикенда, но голосов в зале не набралось.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил дать правительству две недели, чтобы посмотреть, даст ли усиление карантина желаемый результат, а уже потом принимать решение.
Предыстория:
- 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере.
- Решение правительства вызвало мощный протест малых предпринимателей, которые говорят, что власть лишает их возможности выжить. Правительство заверило, что готовит компенсации для бизнеса.
- Выступая с трибуны ВР 17 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если результата карантина выходного дня не будет через несколько недель, придется усиливать карантинные ограничения.
Украинская правда