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Рада провалила голосование против карантина выходного дня

Вторник, 17 ноября 2020, 14:16

Верховная Рада не поддержала решение рекомендовать правительству пересмотреть введение карантина выходного дня.

Источник: заседание парламента 17 ноября

Детали: "За" принятие соответствующего постановления проголосовали 149 нардепов при необходимом количестве 226.

 

Большинство фракций жестко раскритиковали решение Кабмина о локдауне уикенда, но голосов в зале не набралось.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил дать правительству две недели, чтобы посмотреть, даст ли усиление карантина желаемый результат, а уже потом принимать решение.

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере. 
  • Решение правительства вызвало мощный протест малых предпринимателей, которые говорят, что власть лишает их возможности выжить. Правительство заверило, что готовит компенсации для бизнеса.
  • Выступая с трибуны ВР 17 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если результата карантина выходного дня не будет через несколько недель, придется усиливать карантинные ограничения.

Украинская правда
Темы: карантинВерховная Рада


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