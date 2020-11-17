Рада провалила голосование против карантина выходного дня

Верховная Рада не поддержала решение рекомендовать правительству пересмотреть введение карантина выходного дня.

Источник: заседание парламента 17 ноября

Детали: "За" принятие соответствующего постановления проголосовали 149 нардепов при необходимом количестве 226.

Большинство фракций жестко раскритиковали решение Кабмина о локдауне уикенда, но голосов в зале не набралось.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил дать правительству две недели, чтобы посмотреть, даст ли усиление карантина желаемый результат, а уже потом принимать решение.

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