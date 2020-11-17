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Матч збірної України зі Швейцарією скасовано - УАФ

Вівторок, 17 листопада 2020, 14:16
Матч збірної України зі Швейцарією скасовано - УАФ

Головний санітарний лікар кантону Люцерн відправляє збірну України з футболу на карантин, рішення про долю матчу Ліги націй має прийняти УЄФА.

Джерело: Швейцарська футбольна асоціація в TwitterУАФ

Деталі: Повідомляється, що після рішення лікаря, очікується інформація від Європейської футбольної асоціації.

Водночас Українська асоціація футболу офіційно заявляє, що УЄФА повідомив УАФ, що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися".

Дослівно: "Зауважимо, що й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру.

Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА".

Що передувало: Напередодні матчу зі Швейцарією ПЛР-тест на коронавірус ще трьох гравців збірної України з футболу Руслана Маліновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса дав позитивний результат. Хоча двоє футболістів "Шахтаря" вже перехворіли на коронавірус.

Зазначалося, що УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада проти участі гравців у командних подіях.

Нагадаємо: В рамках шостого туру Ліги націй збірна України 17-го листопада в Люцерні мала зустрітися зі Швейцарією.

Для того, щоб залишитися в елітному дивізіоні, підопічним Андрія Шевченка потрібна була перемога, нічия, навіть поразка з рахунком більше ніж 2:1, але тільки з перевагою в мінус один мяч.

Українська правда

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Теми: футбол
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