Матч збірної України зі Швейцарією скасовано - УАФ

Головний санітарний лікар кантону Люцерн відправляє збірну України з футболу на карантин, рішення про долю матчу Ліги націй має прийняти УЄФА.

Джерело: Швейцарська футбольна асоціація в Twitter, УАФ

Деталі: Повідомляється, що після рішення лікаря, очікується інформація від Європейської футбольної асоціації.

Водночас Українська асоціація футболу офіційно заявляє, що УЄФА повідомив УАФ, що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися".

Дослівно: "Зауважимо, що й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру.

Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА".