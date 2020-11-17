Матч збірної України зі Швейцарією скасовано - УАФ
Головний санітарний лікар кантону Люцерн відправляє збірну України з футболу на карантин, рішення про долю матчу Ліги націй має прийняти УЄФА.
Джерело: Швейцарська футбольна асоціація в Twitter, УАФ
Деталі: Повідомляється, що після рішення лікаря, очікується інформація від Європейської футбольної асоціації.
Водночас Українська асоціація футболу офіційно заявляє, що УЄФА повідомив УАФ, що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна не може відбутися".
Дослівно: "Зауважимо, що й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру.
Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА".