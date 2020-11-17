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Матч сборной Украины со Швейцарией отменен - УАФ

Вторник, 17 ноября 2020, 14:16
Матч сборной Украины со Швейцарией отменен - УАФ

Главный санитарный врач кантона Люцерн отправляет сборную Украины по футболу на карантин, решение о судьбе матча Лиги наций должна принять УЕФА.

Источник: Швейцарская футбольная ассоциация в Twitter

Детали: Сообщается, что после решения врача, ожидается информация от Европейской футбольной ассоциации.

В то же время Украинская ассоциация футбола официально заявляет: УЕФА сообщил УАФ, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может произойти".

Дословно: "Отметим, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА".

Что предшествовало: Накануне матча со Швейцарией ПЦР-тест на коронавирус еще трех игроков сборной Украины по футболу Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса дал положительный результат. Хотя двое футболистов "Шахтера" уже переболели коронавирусом.

Отмечалось, что УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти против участия игроков в командных событиях.

Напомним: В рамках шестого тура Лиги наций сборная Украины 17-го ноября в Люцерне должна была встретиться со Швейцарией.

Для того, чтобы остаться в элитном дивизионе, подопечным Андрея Шевченко нужна была победа, ничья, даже поражение со счетом больше чем 2:1, но только с преимуществом в минус один мяч.

Украинская правда

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Темы: футбол
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