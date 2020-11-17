Зеленский уволил главу Николаевской ОГА
Вторник, 17 ноября 2020, 16:06
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Николаевской ОГА Александра Стадника.
Источник: указ президента № 502
Дословно: "Уволить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
Детали: Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Николаевской ОГА на Георгия Решетилова.
Напомним:
- 11 ноября чиновники согласовали увольнение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА (по соглашению сторон). В тот же день Кабмин согласовал назначение новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей.
- 5 ноября президент Владимир Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.
Украинская правда