Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

Вторник, 17 ноября 2020, 15:06
Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Источник: указ президента № 502

Дословно: "Уволить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Детали: Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Николаевской ОГА на Георгия Решетилова.

Напомним: 

  • 11 ноября чиновники согласовали увольнение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА (по соглашению сторон). В тот же день Кабмин согласовал назначение новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей.
  • 5 ноября президент Владимир Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НиколаевЗеленскийувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Николаев
"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
ОВА: Запорожье ночью атаковали дронами и ракетами, в Николаеве упали обломки "Шахеда"
В Николаевской области задержали информатора, который "сливал" РФ координаты военных возле ПАЭС
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: