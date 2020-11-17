Служба безпеки викрила на систематичному отриманні неправомірної вигоди начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: СБУ зазначає, що він вимагав від місцевого підприємця 100 тисяч гривень щомісяця за "не реагування на оборудки з підакцизною продукцією та не притягнення його до кримінальної відповідальності".

Правоохоронці задокументували два епізоди отримання податківцем хабаря лише з одного підприємця на загальну суму 170 тисяч гривень.

Тривають обшуки вдома та на роботі у посадовця.