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На систематичних хабарях впіймали чиновника фіскальної служби Харківщини

Вівторок, 17 листопада 2020, 18:16
На систематичних хабарях впіймали чиновника фіскальної служби Харківщини

Служба безпеки викрила на систематичному отриманні неправомірної вигоди начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: СБУ зазначає, що він вимагав від місцевого підприємця 100 тисяч гривень щомісяця за "не реагування на оборудки з підакцизною продукцією та не притягнення його до кримінальної відповідальності".

Правоохоронці задокументували два епізоди отримання податківцем хабаря лише з одного підприємця на загальну суму 170 тисяч гривень.

Тривають обшуки вдома та на роботі у посадовця.

Зазначимо, що згодом СБУ виправило своє повідомлення, вказавши, що йдеться не про "податківця", а про "фіскала".

Українська правда
Теми: СБУхабарПодаткова служба
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