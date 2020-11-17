На систематических взятках поймали чиновника фискальной службы Харьковщины
Вторник, 17 ноября 2020, 19:16
Служба безопасности разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: СБУ отмечает, что он требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за "не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности".
Правоохранители задокументировали два эпизода получения налоговиком взятки только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.
Продолжаются обыски дома и на работе чиновника.
Отметим, что позже СБУ исправило свое сообщение, указав, что речь идет не о "налоговике", а о "фискале".
Украинская правда