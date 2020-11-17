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На систематических взятках поймали чиновника фискальной службы Харьковщины

Вторник, 17 ноября 2020, 18:16
На систематических взятках поймали чиновника фискальной службы Харьковщины

Служба безопасности разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ отмечает, что он требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за "не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности".

Правоохранители задокументировали два эпизода получения налоговиком взятки только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.

Продолжаются обыски дома и на работе чиновника.

Отметим, что позже СБУ исправило свое сообщение, указав, что речь идет не о "налоговике", а о "фискале".

Украинская правда

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Темы: СБУвзяткаНалоговая служба
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