Лисенко втретє стане мером Сум

У Сумах підбили підсумки голосування на виборах міського голови у двох районних територіальних виборчих комісіях – Зарічній і Ковпаківській. За їхніми результатами, чинний мер Олександр Лисенко випереджає опонента – майже на 10 тисяч голосів.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Опонентом Лисенка був Вадим Акпєров.

У Ковпаківському районі за Акпєрова проголосувало 8180 виборців, за Лисенка – 12784 виборці (39% та 61% відповідно).

Результати Зарічної ТВК: Акпєров – 8387 голосів та Лисенко – 13662 голоси (38% та 62%).

Зазначається, що 18-го листопада протоколи від районних комісій передадуть до міської, де мають оголосити остаточні результати виборів Сумського міського голови.

Довідково: Лисенко двічі обрався міським головою Сум: у травні 2014 року на позачергових виборах та у листопаді 2015 року.

У квітні 2018 року суд визнав Лисенка винним у тому, що він незаконно збільшив собі премії удвічі, але відповідальності йому вдалось уникнути.

Передісторія: 15 листопада відбувся другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.