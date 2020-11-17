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Лысенко в третий раз станет мэром Сум

Вторник, 17 ноября 2020, 20:07

В Сумах подвели итоги голосования на выборах городского головы в двух районных территориальных избирательных комиссиях - Заречной и Ковпаковской. По их результатам, действующий мэр Александр Лысенко опережает оппонента - почти на 10 000 голосов.

Источник: "Суспільне"

Детали: оппонентом Лысенко был Вадим Акперов.

В Ковпаковском районе за Акперова проголосовало 8180 избирателей, за Лысенко - 12784 избирателя (39% и 61% соответственно).

Результаты Заречной ТИК: Акперов - 8387 голосов и Лысенко - 13662 голоса (38% и 62%).

Отмечается, что 18 ноября протоколы от районных комиссий передадут в городскую, где должны объявить окончательные результаты выборов Сумского городского головы.

Справка: Лысенко дважды избирался городским головой Сум: в мае 2014 году на внеочередных выборах и в ноябре 2015 года.

Предыстория: 15 ноября состоялся второй тур голосования на выборах городских голов в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, а также в Украинке Киевской области, Каменец-Подольском на Хмельнитчине, и в Краматорске Донецкой области.

Темы: Сумывиборы


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