Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханов переміг кандидата від ОПЗЖ і залишиться мером Одеси 

Середа, 18 листопада 2020, 10:20
Труханов переміг кандидата від ОПЗЖ і залишиться мером Одеси 
Скорик і Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов залишиться на посаді: у другому турі виборів він випередив кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Миколу Скорика на 12%.

Джерело: дані на сайті Центральної виборчої комісії  

Деталі: Під час повторного голосування 15 листопада Труханов здобув 54,28% голосів виборців, а його опонент від ОПЗЖ Скорик – 42,17%. 

 

Цьому передувало: Раніше повідомлялося, що нинішній мер Одеси Геннадій Труханов перемагає в усіх районах міста у другому турі виборів міського голови.

Читайте також: Трошки менше зло. Як Труханов і Скорик ділили Одесу

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаТрухановвибориОПЗЖ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: