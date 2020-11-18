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Труханов переміг кандидата від ОПЗЖ і залишиться мером Одеси 

Середа, 18 листопада 2020, 11:20
Скорик і Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов залишиться на посаді: у другому турі виборів він випередив кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Миколу Скорика на 12%.

Джерело: дані на сайті Центральної виборчої комісії  

Деталі: Під час повторного голосування 15 листопада Труханов здобув 54,28% голосів виборців, а його опонент від ОПЗЖ Скорик – 42,17%. 

 

Цьому передувало: Раніше повідомлялося, що нинішній мер Одеси Геннадій Труханов перемагає в усіх районах міста у другому турі виборів міського голови.

Читайте також: Трошки менше зло. Як Труханов і Скорик ділили Одесу

Теми: ОдесаТрухановвибориОПЗЖ


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