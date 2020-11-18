Труханов победил кандидата от ОПЗЖ и останется мэром Одессы

Городской глава Одессы Геннадий Труханов останется на посту: во втором туре выборов он опередил кандидата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Николая Скорика на 12%.

Источник: данные на сайте Центральной избирательной комиссии

Детали: Во время повторного голосования 15 ноября Труханов получил 54,28% голосов избирателей, а его оппонент от ОПЗЖ Скорик – 42,17%.

Этому предшествовало: Ранее сообщалось, что нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов побеждает во всех районах города во втором туре выборов городского главы.

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