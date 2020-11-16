Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Труханов переміг Скорика в усіх районах Одеси

Понеділок, 16 листопада 2020, 18:50

Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов перемагає у всіх районах міста на другому турі виборів міського голови.

Джерело: місцеве видання "Думская", яке наводить результати з останнього порахованого району

Деталі: Так Приморська районна комісія встановила, що Труханов набрав в районі 21756 голосів, його опонент Миколи Скорик від "ОПЗЖ" - 15377 голосів.

Всього проголосувало 38950 осіб з 169206, внесених до списків виборців.

1817 бюлетенів, або 4,56%, визнали недійсними.

Наразі протокол районної ТВК зачитують на засіданні в міської ТВК.

Раніше міська комісія прийняла протоколи з Київського, Суворовського та Малиновського районів Одеси. Скрізь переміг Труханов.

Читайте також: Трошки менше зло. Як Труханов і Скорик ділили Одесу

Передісторія:

  • 15 листопада відбувся другий тур голосуванняна виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
  • Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру на виборах мера, згідно з якими переміг висуванець від ВО "Свобода" Михайло Посітко.
  • В Українці переміг кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко.
  • На виборах міського голови Херсона у другому турі переміг Ігор Колихаєв від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

Теми: Одесамісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мером Херсона став нардеп-мажоритарник

З'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19

Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Рада спробує скасувати карантин на вихідні

Новообраний мер Конотопа помер від COVID-19

Інфографіка. Оновлено від 7:55Вибори у Молдові: Санду виграла у Додона з великим відривом

Усі новини...
Одеса
Трошки менше зло. Як Труханов і Скорик ділили Одесу
В Одесі поліція розслідує ухилення членів ТВК від виконання обов'язків
Голову одеської міської ТВК, яку замінили в суботу, знову повернули
Останні новини
19:03
Трансадріатичний трубопровід завершено: Азербайджан почав поставки газ в Європу
18:56
Апеляційний суд визнав законною реєстрацію Кернеса мером
18:55
За 10 місяців 2020 року Митниця виявила порушень на 2,2 мільярда
18:50
Труханов переміг Скорика в усіх районах Одеси
18:33
Швейцарці дозволили підопічним Шевченка потренуватися. Від чого залежатиме доля матчу
18:29
Ринки злетіли на тлі створення другої у світі ефективної вакцини проти COVID-19
18:09
У штаб-квартирі ВООЗ у Женеві зафіксовано 65 випадків коронавірусу
18:04
НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування COVID-19
17:57
Мером Херсона став нардеп-мажоритарник
17:55
Реальний ВВП у 3 кварталі скоротився на 3,5% у річному вимірі – Держстат
Усі новини...