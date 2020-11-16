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Труханов переміг Скорика в усіх районах Одеси

Понеділок, 16 листопада 2020, 17:50
Труханов переміг Скорика в усіх районах Одеси

Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов перемагає у всіх районах міста на другому турі виборів міського голови.

Джерело: місцеве видання "Думская", яке наводить результати з останнього порахованого району

Деталі: Так Приморська районна комісія встановила, що Труханов набрав в районі 21756 голосів, його опонент Миколи Скорик від "ОПЗЖ" - 15377 голосів.

Всього проголосувало 38950 осіб з 169206, внесених до списків виборців.

1817 бюлетенів, або 4,56%, визнали недійсними.

Наразі протокол районної ТВК зачитують на засіданні в міської ТВК.

Раніше міська комісія прийняла протоколи з Київського, Суворовського та Малиновського районів Одеси. Скрізь переміг Труханов.

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Передісторія:

  • 15 листопада відбувся другий тур голосуванняна виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
  • Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру на виборах мера, згідно з якими переміг висуванець від ВО "Свобода" Михайло Посітко.
  • В Українці переміг кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко.
  • На виборах міського голови Херсона у другому турі переміг Ігор Колихаєв від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесамісцева влада
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