Труханов переміг Скорика в усіх районах Одеси
Понеділок, 16 листопада 2020, 17:50
Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов перемагає у всіх районах міста на другому турі виборів міського голови.
Джерело: місцеве видання "Думская", яке наводить результати з останнього порахованого району
Деталі: Так Приморська районна комісія встановила, що Труханов набрав в районі 21756 голосів, його опонент Миколи Скорик від "ОПЗЖ" - 15377 голосів.
Всього проголосувало 38950 осіб з 169206, внесених до списків виборців.
1817 бюлетенів, або 4,56%, визнали недійсними.
Наразі протокол районної ТВК зачитують на засіданні в міської ТВК.
Раніше міська комісія прийняла протоколи з Київського, Суворовського та Малиновського районів Одеси. Скрізь переміг Труханов.
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Передісторія:
- 15 листопада відбувся другий тур голосуванняна виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.
- Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру на виборах мера, згідно з якими переміг висуванець від ВО "Свобода" Михайло Посітко.
- В Українці переміг кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко.
- На виборах міського голови Херсона у другому турі переміг Ігор Колихаєв від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".