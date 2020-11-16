Труханов переміг Скорика в усіх районах Одеси

Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов перемагає у всіх районах міста на другому турі виборів міського голови.

Джерело: місцеве видання "Думская", яке наводить результати з останнього порахованого району

Деталі: Так Приморська районна комісія встановила, що Труханов набрав в районі 21756 голосів, його опонент Миколи Скорик від "ОПЗЖ" - 15377 голосів.

Всього проголосувало 38950 осіб з 169206, внесених до списків виборців.

1817 бюлетенів, або 4,56%, визнали недійсними.

Наразі протокол районної ТВК зачитують на засіданні в міської ТВК.

Раніше міська комісія прийняла протоколи з Київського, Суворовського та Малиновського районів Одеси. Скрізь переміг Труханов.

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