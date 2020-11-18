Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо можливої неправдивої інформації у декларації за 2015-2016 роки мера Одеси Геннадія Труханова.

Джерело: ЦПК, яке посилається на рішення суду

Деталі: Ця справа стосувалася недекларування Трухановим майна ексдружини Тетяни Колтунової на 33 і 18 млн грн за кожен рік (за даними слідства, станом на 2015-2016 він зберігав з нею родинні стосунки).

Нагадаємо, що раніше ВАКС закрив справу про недекларування Трухановим майна за 2017 рік. Там були усі шанси дійти до вироку, але Конституційний Суд так не думає.

Також минулого року через рішення КСУ було закрито справу щодо незаконного збагачення Труханова. Тоді суд скасував цю кримінальну статтю.

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