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Рішення КС дозволили закрити вже третю справу проти Труханова

Середа, 18 листопада 2020, 14:51
Рішення КС дозволили закрити вже третю справу проти Труханова

Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо можливої неправдивої інформації у  декларації за 2015-2016 роки мера Одеси Геннадія Труханова.

Джерело: ЦПК, яке посилається на рішення суду

Деталі: Ця справа стосувалася недекларування Трухановим майна ексдружини Тетяни Колтунової на 33 і 18 млн грн за кожен рік (за даними слідства, станом на 2015-2016 він зберігав з нею родинні стосунки).

Нагадаємо, що раніше ВАКС закрив справу про недекларування Трухановим майна за 2017 рік. 

Також минулого року через рішення КСУ було закрито справу щодо незаконного збагачення Труханова. Тоді суд скасував цю кримінальну статтю.

Передісторія:

  • На початку листопада Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017-й рік.
  • Провадження також закрили через рішення Конституційного суду.
  • У червні 2019 року було закінчено слідство у справі Труханова, обвинуваченого у недостовірному декларуванні.

Теми: ТрухановКСдекларації
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