Решения КС позволили закрыть уже третье дело против Труханова

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о возможной ложной информации в декларации за 2015-2016 годы мэра Одессы Геннадия Труханова.

Источник: ЦПК, которое ссылается на решение суда

Детали: Это дело касалось недекларирования Трухановым имущества екс-жены Татьяны Колтуновой на 33 и 18 млн грн за каждый год (по данным следствия, по состоянию на 2015-2016 он сохранял с ней родственные отношения).

Напомним, что ранее ВАКС закрыл дело о недекларирование Трухановым имущества за 2017 год.

Также в прошлом году из-за решения КСУ было закрыто дело о незаконном обогащении Труханова. Тогда суд отменил эту уголовную статью.

Предыстория: