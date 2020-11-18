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Решения КС позволили закрыть уже третье дело против Труханова

Среда, 18 ноября 2020, 15:51

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о возможной ложной информации в декларации за 2015-2016 годы мэра Одессы Геннадия Труханова.

Источник: ЦПК, которое ссылается на решение суда

Детали: Это дело касалось недекларирования Трухановым имущества екс-жены Татьяны Колтуновой на 33 и 18 млн грн за каждый год (по данным следствия, по состоянию на 2015-2016 он сохранял с ней родственные отношения).

Напомним, что ранее ВАКС закрыл дело о недекларирование Трухановым имущества за 2017 год.

Также в прошлом году из-за решения КСУ было закрыто дело о незаконном обогащении Труханова. Тогда суд отменил эту уголовную статью.

Предыстория:

  • В начале ноября Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению Труханова в декларировании недостоверной информации по 2017-й год.
  • Производство также закрыли из-за решения Конституционного суда.
  • В июне 2019 было закончено следствие по делу Труханова, обвиняемого в недостоверным декларированием.

Темы: ТрухановКСдекларации


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