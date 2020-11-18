Решения КС позволили закрыть уже третье дело против Труханова
Среда, 18 ноября 2020, 15:51
Высший антикоррупционный суд закрыл дело о возможной ложной информации в декларации за 2015-2016 годы мэра Одессы Геннадия Труханова.
Источник: ЦПК, которое ссылается на решение суда
Детали: Это дело касалось недекларирования Трухановым имущества екс-жены Татьяны Колтуновой на 33 и 18 млн грн за каждый год (по данным следствия, по состоянию на 2015-2016 он сохранял с ней родственные отношения).
Напомним, что ранее ВАКС закрыл дело о недекларирование Трухановым имущества за 2017 год.
Также в прошлом году из-за решения КСУ было закрыто дело о незаконном обогащении Труханова. Тогда суд отменил эту уголовную статью.
Предыстория:
- В начале ноября Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению Труханова в декларировании недостоверной информации по 2017-й год.
- Производство также закрыли из-за решения Конституционного суда.
- В июне 2019 было закончено следствие по делу Труханова, обвиняемого в недостоверным декларированием.