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Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення

Середа, 18 листопада 2020, 19:14

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова Ляшка: "Стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно.

Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн".

Деталі: Він запевнив, що до цього механізму включена також вакцина Moderna, ефективність якої підтвердили майже на 95%.

Нагадаємо:

  • За попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%. 
  • Водночас Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію COVID-19.

Українська правда
Теми: МОЗЛяшкокоронавірусепідеміявакцинація


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