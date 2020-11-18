Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова Ляшка: "Стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно.

Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн".

Деталі: Він запевнив, що до цього механізму включена також вакцина Moderna, ефективність якої підтвердили майже на 95%.

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