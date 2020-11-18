Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення
Середа, 18 листопада 2020, 19:14
COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.
Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook
Пряма мова Ляшка: "Стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно.
Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн".
Деталі: Він запевнив, що до цього механізму включена також вакцина Moderna, ефективність якої підтвердили майже на 95%.
Нагадаємо:
- За попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%.
- Водночас Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію COVID-19.
Українська правда