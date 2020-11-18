Украине подтвердили бесплатное предоставление вакцины от COVID для 20% населения
Среда, 18 ноября 2020, 19:14
COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook
Прямая речь Ляшко: "Стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно.
Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран".
Детали: Он заверил, что к этому механизму включена также вакцина Moderna, эффективность которой подтвердили на 95%.
Напомним:
- По предварительным данным американской компании Moderna, эффективность их вакцины-кандидата от COVID-19 составляет 94,5%.
- В то же время гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию COVID-19.
Украинская правда