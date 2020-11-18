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Украине подтвердили бесплатное предоставление вакцины от COVID для 20% населения

Среда, 18 ноября 2020, 19:14

COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь Ляшко: "Стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно.

Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран".

Детали: Он заверил, что к этому механизму включена также вакцина Moderna, эффективность которой подтвердили на 95%.

Напомним:

  • По предварительным данным американской компании Moderna, эффективность их вакцины-кандидата от COVID-19 составляет 94,5%. 
  • В то же время гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию COVID-19.

Украинская правда
Темы: МинздравЛяшкокоронавирусэпидемиявакцинация


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