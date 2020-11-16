Сама вакцина не зупинить коронавірус – ВООЗ
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію COVID-19.
Джерело: Гебреєсус в Twitter
Пряма мова: "Сама по собі вакцина не зупинить пандемію COVID-19. Нам все одно потрібно буде продовжити: спостереження, тестування, ізоляцію, відстеження контактів і карантин, заохочувати людей бути обережними".
A vaccine on its own will not end the #COVID19 pandemic. We will still need to continue:
-Surveillance
-Testing, isolating & caring for cases
-Tracing & quarantining contacts
-Engaging communities
-Encouraging individuals to be careful #ACTogether #EB147
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2020
Деталі: За його словами, перші поставки вакцини від COVID-19 будуть обмежені, тому пріоритет віддаватимуть працівникам охорони здоров'я, літнім людям та іншим групам ризику.
Гебреєсус висловив сподівання, що це скоротить кількість смертей і дозволить системам охорони здоров'я впоратися з ситуацією, але при цьому зазначив, що "у вірусу все ще є куди рухатися".
Передісторія:
- Станом на 16 листопада, у світі зафіксовано 54 мільйони випадків зараження коронавірусом. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 38 мільйонів пацієнтів. При цьому померли 1 324 317 пацієнтів з COVID-19.