Сама вакцина не зупинить коронавірус – ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію COVID-19.

Джерело: Гебреєсус в Twitter

Пряма мова: "Сама по собі вакцина не зупинить пандемію COVID-19. Нам все одно потрібно буде продовжити: спостереження, тестування, ізоляцію, відстеження контактів і карантин, заохочувати людей бути обережними".

