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Сама вакцина не зупинить коронавірус – ВООЗ

Понеділок, 16 листопада 2020, 14:26
Сама вакцина не зупинить коронавірус – ВООЗ
Фото: SSilver/Depositphotos

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію COVID-19.

Джерело: Гебреєсус в Twitter

Пряма мова: "Сама по собі вакцина не зупинить пандемію COVID-19. Нам все одно потрібно буде продовжити: спостереження, тестування, ізоляцію, відстеження контактів і карантин, заохочувати людей бути обережними". 

Деталі: За його словами, перші поставки вакцини від COVID-19 будуть обмежені, тому пріоритет віддаватимуть працівникам охорони здоров'я, літнім людям та іншим групам ризику.

Гебреєсус висловив сподівання, що це скоротить кількість смертей і дозволить системам охорони здоров'я впоратися з ситуацією, але при цьому зазначив, що "у вірусу все ще є куди рухатися".

Передісторія:

  • Станом на 16 листопада, у світі зафіксовано 54 мільйони випадків зараження коронавірусом. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 38 мільйонів пацієнтів. При цьому померли 1 324 317 пацієнтів з COVID-19.

Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинація
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