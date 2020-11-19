Українська делегація закликає росіян пожвавити роботу в ТКГ

Українська делегація пропонує російським колегам у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях України інтенсифікувати роботу ТКГ, зокрема в безпековому, політичному і гуманітарному напрямках.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі в Telegram

Дослівно: "Ми пропонуємо скликати позачергові засідання Робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, Робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля прийняття Тристоронньою контактною групою відповідних рішень.

Зокрема, питань розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються.

Сподіваємося на розуміння російською стороною ступеню відповідальності за зрив міжнародних домовленостей на вищому рівні, досягнутих 09.12.2019 в Парижі".

Деталі: Українська делегація в ТКГ нагадала, що міністри закордонних справ Франції та ФРН, представники ОСБЄ закликали російську сторону відкрити зі свого боку КПВВ для руху транспорту та людей якомога швидше.

Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань і наполягає на початку гуманітарного розмінування.

Голова української делегації Леонід Кравчук також закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що стало б "прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій".