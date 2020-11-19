Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська делегація закликає росіян пожвавити роботу в ТКГ

Четвер, 19 листопада 2020, 08:44
Українська делегація закликає росіян пожвавити роботу в ТКГ

Українська делегація пропонує російським колегам у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях України інтенсифікувати роботу ТКГ, зокрема в безпековому, політичному і гуманітарному напрямках. 

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі в Telegram

Дослівно: "Ми пропонуємо скликати позачергові засідання Робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, Робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля прийняття Тристоронньою контактною групою відповідних рішень.

Зокрема, питань розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються.

Сподіваємося на розуміння російською стороною ступеню відповідальності за зрив міжнародних домовленостей на вищому рівні, досягнутих 09.12.2019 в Парижі".

Деталі: Українська делегація в ТКГ нагадала, що міністри закордонних справ Франції та ФРН, представники ОСБЄ закликали російську сторону відкрити зі свого боку КПВВ для руху транспорту та людей якомога швидше. 

Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань і наполягає на початку гуманітарного розмінування. 

Голова української делегації Леонід Кравчук також закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що стало б "прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГДонбасРосіяобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ТКГ
У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: