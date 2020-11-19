Украинская делегация призывает россиян активизировать работу в ТКГ

Украинская делегация предлагает российским коллегам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины интенсифицировать работу ТКГ, в частности в сфере безопасности, в политическом и гуманитарном направлениях.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в Telegram

Дословно: "Мы предлагаем созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и уверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений.

В частности, по разблокированию работы КПВВ и обмену взаимно удерживаемыми лицами.

Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 в Париже".

Детали: Украинская делегация в ТКГ напомнила, что министры иностранных дел Франциӥ и ФРГ, представители ОСБЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей как можно скорее.

Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов и настаивает на начале гуманитарного разминирования.

Глава украинской делегациӥ Леонид Кравчук также призвал вернуть домой до Рождества и Нового года всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы "примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям".