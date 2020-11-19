Дві третини українців не вірять, що карантин "вихідного дня" допоможе

Ставлення українців до запровадження карантину "вихідного дня" полярне – половина його підтримують і стільки ж виступають проти.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 15-17 листопада

Дослівно: "Водночас, лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим".

Деталі: Загалом про те, що уряд запровадив "карантин вихідного дня", знають 85% опитаних. Інші 15% – щось чули або взагалі чують вперше про це.

Дослідження тривало 15-17 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 3000 осіб у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

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