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Дві третини українців не вірять, що карантин "вихідного дня" допоможе

Четвер, 19 листопада 2020, 11:47
Фото КМДА

Ставлення українців до запровадження карантину "вихідного дня" полярне – половина його підтримують і стільки ж виступають проти.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 15-17 листопада 

Дослівно: "Водночас, лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим".

Деталі: Загалом про те, що уряд запровадив "карантин вихідного дня", знають 85% опитаних. Інші 15% – щось чули або взагалі чують вперше про це.  

 

Дослідження тривало 15-17 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 3000 осіб у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.  

Передісторія

  • 11 листопада Кабмін скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • Рішення уряду викликало потужний протест малих підприємців, які кажуть, що влада позбавляє їх можливості вижити. Уряд запевнив, що готує компенсації для бізнесу.
  • Виступаючи з трибуни ВР 17 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо результату карантину вихідного дня не помітять через кілька тижнів, доведеться посилювати карантинні обмеження. 

Українська правда
Теми: карантинкоронавіруссоціологія


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