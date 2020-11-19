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Две трети украинцев не верят, что карантин "выходного дня" поможет

Четверг, 19 ноября 2020, 11:47
Фото КГГА

Отношение украинцев к внедрению карантина "выходного дня" полярное – половина его поддерживают и столько же выступают против.

Источник: результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 15-17 ноября

Дословно: "Вместе с тем, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% – не согласны с этим".

Детали: В общем о том, что правительство ввело "карантин выходного дня", знают 85% опрошенных. Остальные 15% – что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

 

Исследование проходило 15-17 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 3000 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. 

Предыстория: 

  • 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го до 30-го ноября по меньшей мере. 
  • Решение правительства вызвало мощный протест малых предпринимателей, которые говорят, что власть лишает их возможности выжить. Правительство заверило, что готовит компенсации для бизнеса.
  • Выступая с трибуны ВР 17 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если результата карантина выходного дня не будет через несколько недель, придется усиливать карантинные ограничения.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавируссоциология


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