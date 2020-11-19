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Гендиректор музею Революції гідності відреагував на обшуки силовиків

Четвер, 19 листопада 2020, 15:24
Гендиректор музею Революції гідності відреагував на обшуки силовиків

Гендиректор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Генпідрядник отримує кошти і потім за ними звітує. Витрачає кошти відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації. Усі кошти розміщені на казначейському рахунку. Держава контролює цільове використання цих коштів.

Музей може проконтролювати генпідрядника лише тоді, коли він може прозвітувати за зроблену роботу, зокрема, за закуплені товари й проведені роботи. Оскільки меморіал не побудований, генпідрядник також опинився в такій ситуації, що не може прозвітувати".

Деталі: За його словами, існує можливість відтермінування звітів за авансові кошти, тому "в офіційній площині все добре".

Передісторія: 

  • 19 листопада до Музею Революції Гідності із обшуком прийшли правоохоронці.
  • Обшуки проводила Нацполіція під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу.
  • Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.
  • У липні 2018 року Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури видав припис про заборону будівництва "Музею Революції Гідності" на Інститутській.

"Українська правда" у Threads

Теми: обшукипрокуратураМайданкорупціяСБУ
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