Гендиректор музея Революции достоинства отреагировал на обыски силовиков
Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика.
Источник: "Радио Свобода"
Прямая речь: "Генподрядчик получает средства и потом за них отчитывается. Тратит средства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документации. Все средства размещены на казначейском счете. Государство контролирует целевое использование этих средств.
Музей может проконтролировать генподрядчика только тогда, когда он может отчитаться за проделанную работу, в частности, за закупленные товары и проведенные работы. Поскольку мемориал не построен, генподрядчик также оказался в такой ситуации, что не может отчитаться".
Детали: По его словам, существует возможность отсрочки отчетов по авансовые средства, поэтому "в официальной плоскости все хорошо".
Напомним:
- 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители.
- Обыски проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.
- Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
- В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.