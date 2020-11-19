Гендиректор музея Революции достоинства отреагировал на обыски силовиков

Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Генподрядчик получает средства и потом за них отчитывается. Тратит средства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документации. Все средства размещены на казначейском счете. Государство контролирует целевое использование этих средств.

Музей может проконтролировать генподрядчика только тогда, когда он может отчитаться за проделанную работу, в частности, за закупленные товары и проведенные работы. Поскольку мемориал не построен, генподрядчик также оказался в такой ситуации, что не может отчитаться".

Детали: По его словам, существует возможность отсрочки отчетов по авансовые средства, поэтому "в официальной плоскости все хорошо".

Напомним: