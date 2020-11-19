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Гендиректор музея Революции достоинства отреагировал на обыски силовиков

Четверг, 19 ноября 2020, 15:24
Гендиректор музея Революции достоинства отреагировал на обыски силовиков

Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Генподрядчик получает средства и потом за них отчитывается. Тратит средства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документации. Все средства размещены на казначейском счете. Государство контролирует целевое использование этих средств.

Музей может проконтролировать генподрядчика только тогда, когда он может отчитаться за проделанную работу, в частности, за закупленные товары и проведенные работы. Поскольку мемориал не построен, генподрядчик также оказался в такой ситуации, что не может отчитаться".

Детали: По его словам, существует возможность отсрочки отчетов по авансовые средства, поэтому "в официальной плоскости все хорошо".

Напомним:

  • 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители.
  • Обыски проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.
  • Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
  • В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.

Темы: обыскипрокуратураМайданкоррупцияСБУ
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