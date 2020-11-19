У Путіна погрожують відповіддю Україні за арешт російських літаків
Так званий "постійний представник Республіки Крим при президентові Росії" Георгій Мурадов заявив про відповідь Кремля на арешт російських літаків за польоти на окупований Росією півострів.
Джерело: Мурадов в коментарі "РІА Новини"
Деталі: Представник окупаційної влади заявив, що такими діями Росію провокують "до арешту численних об'єктів майна українських чиновників і великого бізнесу".
Пряма мова Мурадова: "Заява української влади про віртуальний арешт російських літаків - не просто замах на базові структури російського бізнесу, а й бездумне провокування Росії до арешту численних майнових об'єктів українських чиновників і великого бізнесу в Росії, в тому числі в Криму, яких в республіці немало".
Нагадаємо: Суд наклав арешт ще на 44 літаки російських авіакомпаній, які літали до окупованого Росією Криму.
У жовтні в.о. директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") Андрій Ярмак заявив, що російські літаки стали частіше літати до окупованого Криму.