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У Путіна погрожують відповіддю Україні за арешт російських літаків

Четвер, 19 листопада 2020, 17:32

Так званий "постійний представник Республіки Крим при президентові Росії" Георгій Мурадов заявив про відповідь Кремля на арешт російських літаків за польоти на окупований Росією півострів.

Джерело: Мурадов в коментарі "РІА Новини"

Деталі: Представник окупаційної влади заявив, що такими діями Росію провокують "до арешту численних об'єктів майна українських чиновників і великого бізнесу".

Пряма мова Мурадова: "Заява української влади про віртуальний арешт російських літаків - не просто замах на базові структури російського бізнесу, а й бездумне провокування Росії до арешту численних майнових об'єктів українських чиновників і великого бізнесу в Росії, в тому числі в Криму, яких в республіці немало".

Нагадаємо: Суд наклав арешт ще на 44 літаки російських авіакомпаній, які літали до окупованого Росією Криму.

У жовтні в.о. директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") Андрій Ярмак заявив, що російські літаки стали частіше літати до окупованого Криму. 

Теми: КримокупаціяРосіяавіаарешт


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