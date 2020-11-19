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У Путина угрожают ответом Украине за арест российских самолетов

Четверг, 19 ноября 2020, 17:32

Так называемый "постоянный представитель Республики Крым при президенте России" Георгий Мурадов заявил об ответе Кремля на арест российских самолетов за полеты на оккупированный Россией полуостров.

Источник: Мурадов в комментарии "РИА Новости"

Детали: Представитель оккупационной власти заявил, что такими действиями Россию провоцируют "к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса".

Прямая речь Мурадова: "Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов – не просто покушение на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумное провоцирование России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало".

Напомним: 17 ноября Суд наложил арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, летающих в оккупированный Россией Крым.

В октябре и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак заявил, что российские самолеты стали чаще летать в оккупированный Крым. 

Темы: КрымоккупацияРосcияавиаарест


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