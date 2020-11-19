У Путина угрожают ответом Украине за арест российских самолетов

Так называемый "постоянный представитель Республики Крым при президенте России" Георгий Мурадов заявил об ответе Кремля на арест российских самолетов за полеты на оккупированный Россией полуостров.

Источник: Мурадов в комментарии "РИА Новости"

Детали: Представитель оккупационной власти заявил, что такими действиями Россию провоцируют "к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса".

Прямая речь Мурадова: "Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов – не просто покушение на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумное провоцирование России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало".

Напомним: 17 ноября Суд наложил арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, летающих в оккупированный Россией Крым.

В октябре и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак заявил, что российские самолеты стали чаще летать в оккупированный Крым.