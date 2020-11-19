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У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності

Четвер, 19 листопада 2020, 19:19

Офіс президента Володимира Зеленського відреагував на обшуки в музеї Революції Гідності напередодні Дня гідності та свободи. У відомстві очікують доведення правоохоронцями злочину, якщо він там справді був.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Правоохоронці провели обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності. Будемо відвертими: така новина вже починаючи із заголовка не може не викликати різних, дуже полярних емоцій. Зокрема, вкрай деструктивних…

Не може не викликати занепокоєння той факт, що слідчі дії відбулися чітко напередодні річниці початку Майдану. Зрозуміло, що цей непересічний день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро. Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях.

Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій…

Згідно з повідомленнями правоохоронців, йдеться про підозру щодо посадовців Музею у розкраданні коштів. Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать".

Деталі: В ОПУ зазначають, що обшуки мають завершитися "чітким юридичним висновком".

Передісторія: 

  • 19 листопада до Музею Революції Гідності із обшуком прийшли правоохоронці.
  • Обшуки проводила Нацполіція під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу.
  • Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.
  • У липні 2018 року Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури видав припис про заборону будівництва "Музею Революції Гідності" на Інститутській.

Українська правда
Теми: Офіс президентаМайданобшуки


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