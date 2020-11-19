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У Зеленского отреагировали на обыски в музее Революции Достоинства

Четверг, 19 ноября 2020, 19:19

Офис президента Владимира Зеленского отреагировал на обыски в музее Революции Достоинства накануне Дня достоинства и свободы. В ведомстве ожидают доказательства правоохранителями преступления, если он там был.

Источник: Офис президента

Дословно: "Правоохранители провели обыски в помещении Музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных...

Не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинский до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях.

Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий ...

Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств. Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят".

Детали: В ОПУ отмечают, что обыски должны завершиться "четким юридическим заключением".

Напомним:

  • 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители.
  • Обыски проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ привлечены следователями для оперативного сопровождения.
  • Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
  • В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.

Украинская правда
Темы: Офис президентаМайданобыски


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